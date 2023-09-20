Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Даня Милохин признался, что ему страшно из-за объявления в розыск в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/danya-milohin-priznalsya-chto-emu-strashno-iz-za-obyavleniya-v-rozysk-v-anape
Даня Милохин признался, что ему страшно из-за объявления в розыск в Анапе
Фото из соцсетей

Накануне в СМИ появилась информация, что блогера Данилу Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Милохин отреагировал на это в соцсетях, выложив скриншот новости и подписав: «Теперь страшно». Блогер недавно вернулся в Россию после длительного отсутствия, но после недолгого пребывания вновь улетел в Дубай.

При этом Милохин не числится в базе федерального розыска. Об этом говорят данные онлайн-базы МВД России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Данила Милохин — популярный видеоблогер. Он принимал участие в телешоу и записывал совместные треки с Николаем Басковым, Тимати, Maruv и группой «Мумий Тролль». воспитывался в приемной семье и жил в Анапе. На воинском учете в Краснодарском крае блогер состоит с 2018 года.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях