Военкомат Анапы объявил в розыск блогера Даню Милохина

Об этом стало известно вечером 19 сентября. Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила за то, что бы блогера отправили на срочную службу в ВС России.

По данным источника в правоохранительных органах, Милохина уже объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Блогер недавно вернулся в Россию после длительного отсутствия, но после недолгого пребывания вновь улетел в Дубай, сообщает РИА «Новости».

Данила Милохин — популярный видеоблогер. Он принимал участие в телешоу и записывал совместные треки с Николаем Басковым, Тимати, Maruv и группой «Мумий Тролль».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Даня Милохин воспитывался в приемной семье и жил в Анапе. На воинском учете в Краснодарском крае блогер состоит с 2018 года.