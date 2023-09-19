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Военкомат Анапы объявил в розыск блогера Даню Милохина

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/voenkomat-anapy-obyavil-v-rozysk-blogera-danyu-milohina
Военкомат Анапы объявил в розыск блогера Даню Милохина
Фото из соцсетей

Об этом стало известно вечером 19 сентября. Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила за то, что бы блогера отправили на срочную службу в ВС России.

По данным источника в правоохранительных органах, Милохина уже объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Блогер недавно вернулся в Россию после длительного отсутствия, но после недолгого пребывания вновь улетел в Дубай, сообщает РИА «Новости».

Данила Милохин — популярный видеоблогер. Он принимал участие в телешоу и записывал совместные треки с Николаем Басковым, Тимати, Maruv и группой «Мумий Тролль».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Даня Милохин воспитывался в приемной семье и жил в Анапе. На воинском учете в Краснодарском крае блогер состоит с 2018 года.

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