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Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина осенью могут забрать в армию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vernuvshegosya-v-rossiyu-blogera-danyu-milohina-osenyu-mogut-zabrat-v-armiyu
Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина осенью могут забрать в армию
Фото t.me/ekaterina_mizulina

Военный комиссариат Краснодарского края в осенний призыв может забрать в армию российского тикток-блогера Даню Милохина.

С призывом отправить блогера в армию обратилась к Министерству обороны глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды ВС РФ», — написала Мизулина в Telegram.

Также она попросила проверить, на каком основании Милохин не получал повестки в течение трех последних лет, пишет «Российская газета».

В октябре 2020 года российский Forbes поместил Даню Милохина на 6 место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В 2022 году Милохин участвовал в шоу «Ледниковый период» и в самый разгар сезона покинул шоу, улетев в Дубай. На днях блогер опубликовал в своих соцсетях фотографии из Москвы.

 Милохин воспитывался в приемной семье, жил в Анапе. По данным соцсетей, на воинском учете в Краснодарском крае блогер стоит с 2018 года, пишет «Газета.ру».

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