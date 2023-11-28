Размытая дорога не позволяет энергетикам добраться в обесточенный хутор в Туапсе

В пострадавших от урагана населенных пунктах Туапсинского района ночью 28 ноября восстановили энергоснабжение.

По словам главы Туапсинского района Сергей Бойко, из-за сильного ветра было нарушено энергоснабжение в селах Лермонтово, Кроянское, Дефановка, Молдавановка, поселке Новомихайловском и в Туапсе.

Без электроэнергии до сих пор остается хутор Полковничий в Джубгском поселении. Из-за размытой дороги энергетики не могут приступить к устранению аварии.

«На место выехала тяжелая техника. Как можно быстрее обеспечим доступ к хутору, чтобы специалисты Россетей начали ремонт», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 26 ноября на Краснодарский край обрушился ветер с порывами до 30-35 м/с, ставший причиной массовых отключений электричества в регионе. Из-за урагана произошли локальные нарушения в подаче электроэнергии. Сильнее всего пострадали пригород Новороссийска, Анапа, Геленджик, а также Крымский и Абинский районы. По данным Минэнерго России, всего в пяти южных регионах из-за непогоды были обесточены 1,9 млн человек. К полуночи 27 ноября энергетики восстановили подачу электричества основной сети 6-10 кВ во всех населенных пунктах Кубани, принявших удар от разгула стихии.