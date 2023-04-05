Растяжение или разрыв связок: как понять?

Связки суставов — это своеобразное объединение отдельных соединительнотканных волокон. Они предназначены для соединения между собой костных элементов сустава, его укрепления и сдерживания амплитуды движения в сочленении.

Однако травма или занятия спортом могут вызвать повреждение связок. Чаще всего встречаются разрывы и растяжения связок голеностопного сустава, плеча, колена и фаланг пальцев.

Растяжение

Растяжение связок происходит, когда связка при нагрузке сильно растягивается, из-за чего повреждается, но остается целой. Это происходит чаще всего при резких движениях или падении.

Растяжение связок может вызывать неприятные симптомы, но они менее тяжелые, чем при разрыве.

Некоторые общие симптомы растяжения связок:

Неприятное ощущение натяжения;

Умеренная боль в затронутой области, которая может усиливаться при движении;

Легкий отек (набухание) вокруг затронутой области;

Небольшая гематома (синяк), появляющаяся в течение нескольких часов или дней после травмы;

Незначительное ограничение движения в затронутой области.

Симптомы растяжения связок обычно могут проявляться постепенно. В случае травмы важно не пренебрегать симптомами и принять необходимые меры, чтобы ускорить восстановление. Если симптомы ухудшаются и не исчезают в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу.

Разрыв связок

Разрыв связки — как ясно из названия, когда связка полностью или частично разрывается. Это происходит обычно при более серьезных травмах, таких как сильный удар или падение с высоты. При разрыве ощущается сильная боль, отек, синяк, и, в некоторых случаях, возможна потеря функции сустава.

Симптомы разрыва связки могут варьироваться в зависимости от тяжести повреждения:

Острая боль в затронутой области, которая может усиливаться при движении;

Отек вокруг затронутой области;

Гематома (синяк), появляющаяся в течение нескольких часов или дней после травмы;

Ограничение движения в затронутой области;

Хруст, щелчок или другой звук при движении затронутой области.

При разрыве связки наблюдается резкая боль в момент травмы, но она может и уменьшиться через несколько минут или часов, а затем проявиться с новой силой.

Как понять растянул или порвал?

Определить, было ли растяжение или разрыв связки, можно, исходя из симптомов и тяжести травмы. Если травма легкая, а боль умеренная, терпимая, небольшой отек и ограничение движения в зоне повреждения, вероятнее всего, это было растяжение. Если же боль невыносимая, большой отек, синяк и потеря функции сустава, то, скорее всего, произошел разрыв связки.

Точный диагноз поставит специалист после проведения осмотра и необходимых исследований: рентген, МРТ или ультразвук.

Как облегчить боль

Если вы подозреваете, что у вас растяжение или разрыв связки, есть несколько способов, чтобы облегчить боль и ускорить процесс восстановления:

— Предоставьте затронутой области покой, чтобы предотвратить дополнительные повреждения.

— Прикладывайте лед на травмированную область в течение 20-30 минут каждые 2-3 часа, чтобы уменьшить отек и болезненность.

— Прием болеутоляющих препаратов, таких как парацетамол, ибупрофен или нимесил, может помочь справиться с болью и воспалением.

— Эластичный бинт на затронутую область, чтобы ограничить движение и уменьшить нагрузку на поврежденную связку.

— Поврежденную конечность старайтесь держать выше уровня туловища, чтобы уменьшить проявления гематомы и отека.

Как лечить

Лечение растяжения и разрыва связок зависит от тяжести травмы. Легкие случаи растяжения могут требовать только ограничения активности, применения льда и болеутоляющих препаратов несколько дней. Однако более серьезные случаи растяжения и разрыв связок могут требовать физиотерапии, реабилитации и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.

Важно обратиться к специалисту, чтобы получить точный диагноз и эффективное лечение. Некорректное лечение или его отсутствие может привести к длительному восстановлению и увеличению риска повторной травмы.

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