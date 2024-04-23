Рапаны: чем полезны и кому нельзя

Те самые ракушки, в которых «шумит море» и которыми завалены все сувенирный лавочки, — это «домики» хищного моллюска по имени рапана. Что за зверь и стоит ли его попробовать?

Рапана (а моллюск вне зависимости от его пола именно «рапана», а не «рапан») — настоящий «суперкиллер» в мире моллюсков. Облачившись в прочную броню-ракушку, рапана нещадно уничтожает и с аппетитом поедает других моллюсков. Планктон «в младенчестве», а потом мидии, устрицы, морские гребешки, сердцевидки — все полезно, что в рот полезло и что не слопало саму рапану. Слопать ее могут немногие, морские звезды, например, справляются. Но тут есть проблема — рапаны легко приживаются там, где их природных врагов нет.

«Морской звезде холодно у Черноморского побережья Краснодарского края? Какая удача! Переезжаем на Кубань!» — возможно, именно такие «мысли» бродили в где-то в узлах их примитивной нервной системы. Примитивная или нет, но рассчитали все правильно и теперь безнаказанно истребляет колонии других моллюсков.

Живет рапана около 10 лет, аппетит у нее превосходный, а по дну, благодаря своей сильной «ноге» гуляет, как светская красавица по бальному залу. Встретив мирного моллюска, «леди» без всяких реверансов открывает его «дверь» ногой (это не шутка) и выедает все подчистую. Юные рапаны, еще не накачавшие «ногу», пользуются языком с зубчиками. Они сверлят чужие раковины, чтобы добраться до нежных тел их обитателей. Работать «перфоратором», конечно, долго и трудно, но есть захочешь — и не на такое пойдешь.

Однако для нас сейчас особенно интересно, что благодаря такой «кровожадной» диете рапана и сама становится очень вкусной. Она не похожа ни на одного моллюска. Плотность мяса как у осьминога, вкус и аромат насыщенные, с оттенками кальмара и даже грибов. Чем полезны рапаны?

Польза рапаны

Калорийность вкусной рапаны составляет около 77 ккал на 100 г.

И уже одно это — вполне повод показать истребительнице всего живого, кто тут настоящий суперхищник. А если без шуток, то этот моллюск — источник ценного белка, витаминов группы В, Е, А, РР, йода, калия, железа, магния, кальция, серы, ненасыщенных жирных кислот омега-3.

Таким образом, вместе с оригинальным вкусом мы получаем мощную поддержку нервной системы, костей и щитовидной железы.

Высокое содержание железа повышает уровень гемоглобина и служит для профилактики анемии. Употребление рапаны также полезно для состояния сердечно-сосудистой системы. Нормализуется уровень холестерина, снижается риск развития инфарктов и инсультов. Кроме того рапаны оказывают общеукрепляющее действие на организм.

А еще рапана — лучший друг девушек. Судите сами: низкокалорийная, богатая белком, витамины А и Е необходимы для здоровой и молодой кожи, а магний помогает выровнять эмоциональный фон в период ПМС. Ах да, не будем забывать и про важную роль, которую витамин Е играет в здоровье репродуктивной системы.

Но и для мужчин рапана очень полезна — помимо прочего, как всякий моллюск, рапана славится своей способностью повышать либидо. Да, еще один афродизиак, а почему нет?

Вред и противопоказания

Не стоит даже пробовать рапан тем, кто страдает аллергией на рыбу и морепродукты.

Также, как высокобелковый продукт, она противопоказана людям с заболеваниями почек. Тем, кто страдает гиперфункцией щитовидной железы, тоже стоит быть осторожными — в рапане много йода.

И, конечно, прежде чем съесть моллюска, убедитесь, что он свежий. Испорченным продуктом можно сильно отравиться.

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