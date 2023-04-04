Радоница 2023: когда отмечают, история и традиции

Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В Русской православной церкви отмечается на второй неделе после Пасхи, во вторник после Фомина воскресенья.

Какого числа будет Радоница в 2023 году?

В 2023 году Радоница приходится на 25 апреля, так как Пасха — 16 апреля.

Во многих регионах этот день объявляют выходным, в том числе в Краснодарском крае. Власти организуют проверку безопасности кладбищ, работу общественного транспорта, чтобы все могли помянуть своих усопших. Ожидается, что на Кубани кладбища посетят свыше 1 млн человек.

История

Радоница или Радуница имеет языческие корни. Это была народная традиция весеннего поминовения предков у восточных славян. Название связывают со словом «радоваться». В язычестве Радуницами назывались божества, которые покровительствуют умершим, хранительницы душ.

После принятия христианства на Руси церковь поддержала народную традицию, чтобы верующие после Пасхи могли разделить с усопшими великую радость Воскресения Христова. Вторник для поминовения выбрали не случайно — заупокойные богослужения запрещены в Светлую седмицу и Фомино воскресенье, поэтому службу по усопшим можно совершить только в понедельник.

Традиции

В России сформировались несколько традиций, которые считаются пережитком язычества — вопреки привычкам, на могилах нельзя оставлять яйца и алкоголь, ставить спиртное с куском хлеба. Кроме того, ни в коем случае нельзя лить водку в цветник — это оскорбляет память усопшего.

Еду лучше раздать нищим, бездомным и голодным на поминание, чем оставлять на могиле. Нельзя есть и пить на кладбище. В целом на Радоницу употребление вина разрешается, однако выпить можно, напиваться — нельзя. Поминальная трапеза должна быть скромной — традиционно поминать усопших нужно отварными куриными яйцами, кутьей, блинами и тонкими сухими лепешками.

Перед тем, как идти на кладбище, родственники должны пойти в храм и перед службой подать записку с именем усопшего для поминовения.

Важно не посещать кладбища в сам день Пасхи — поминовение усопших не совершается вплоть до девятого дня, а если человек умирает в Пасху, его хоронят по особому чину. Это происходит потому, что Пасха — время особой радости, победа над смертью, скорбью и печалью.

Молиться за усопших нужно, потому что человек отходит в вечность с грехами, не успевает очистить себя от них по неожиданности смерти или по болезни. Усопшие произносить молитв не могут, поэтому вся надежда возлагается только на оставшихся на земле. Кроме того, важна личная молитва, а не только записка в храм. Желательно заранее позвать священника на могилу к близкому человеку, чтобы он отслужил литию.

На Радоницу можно делать домашнюю работу — убираться, готовить, шить. Нужно навести порядок на могилах близких. А вот работать в огороде не стоит. Также нельзя ругаться, ссориться, предаваться унынию, напиваться, отказывать в милостыне, прокалывать уши.

Дни поминовения 2023 после Радоницы

9 мая — Поминовение усопших воинов

— Поминовение усопших воинов 3 июня — суббота Троицкая

— суббота Троицкая 11 сентября — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных

— День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных 28 октября — суббота Димитриевская

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