Работу Керченской паромной переправы, прерванную из-за тумана, возобновили
Общество
20.04.2023 09:56
Паромная переправа снова заработала в 9:20.
По состоянию на 9:20 20 апреля, движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что паромная переправа 8:00 20 апреля прервала работу из-за тумана.
Читайте также: очередь на Керченскую переправу на Кубани 19 апреля сократилась до 131 грузовика.
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