Работу Керченской паромной переправы, прерванную из-за тумана, возобновили

Паромная переправа снова заработала в 9:20.

По состоянию на 9:20 20 апреля, движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что паромная переправа 8:00 20 апреля прервала работу из-за тумана.

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