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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-priostanovila-rabotu-iz-za-tumana
Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Паромная переправа не работает с 8:00 20 апреля.

По данным Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Читайте также: очередь на Керченскую переправу на Кубани 19 апреля сократилась до 131 грузовика.

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