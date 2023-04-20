Керченская паромная переправа приостановила работу из-за тумана

Паромная переправа не работает с 8:00 20 апреля.

По данным Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

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