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Очередь на Керченскую переправу на Кубани сократилась до 131 грузовика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-na-kubani-sokratilas-do-131-gruzovika
Очередь на Керченскую переправу на Кубани сократилась до 131 грузовика
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Работа Керченской паромной переправы, прерванная накануне из-за непогоды, сейчас восстановлена.

Утром 19 апреля на парковке в поселке Ильич Темрюкского района погрузки на паром ждет 131 фура с продуктами питания и товарами первой необходимости.

С 9 октября 2022 года через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 128,3 тыс. пассажиров и 103,1 тыс. автомобилей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 апреля в очереди на Керченской переправой в Краснодарском крае стояли 136 машин.

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