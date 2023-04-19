Очередь на Керченскую переправу на Кубани сократилась до 131 грузовика
Происшествия
19.04.2023 09:52
Работа Керченской паромной переправы, прерванная накануне из-за непогоды, сейчас восстановлена.
Утром 19 апреля на парковке в поселке Ильич Темрюкского района погрузки на паром ждет 131 фура с продуктами питания и товарами первой необходимости.
С 9 октября 2022 года через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 128,3 тыс. пассажиров и 103,1 тыс. автомобилей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 апреля в очереди на Керченской переправой в Краснодарском крае стояли 136 машин.
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