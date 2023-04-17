Очередь грузовиков перед Керченской переправой в Краснодарском крае выросла до 136 машин
Общество
17.04.2023 09:41
Рост очереди грузовых автомобилей перед Керченской переправой в Темрюкском районе связан с тем, что работу паромов приостановили 16 апреля с 16:00 из-за ухудшения погодных условий в проливе.
Сейчас на специальной накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 грузовиков. В основном это машины, которые везут в Крым товары первой необходимости и продукты питания. Остальные накопительные парковки в регионе находятся в резерве.
На стоянке в Ильиче работают волонтеры, которые выдают пропуска для погрузки на паромы, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
С 9 октября по 16 апреля через Керченский пролив в обе стороны паромы перевезли 102,5 тыс. грузовых автомобилей, 127,7 тыс. пассажиров и 12,8 тыс. железнодорожных вагонов.
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