Очередь грузовиков перед Керченской переправой в Краснодарском крае выросла до 136 машин

Рост очереди грузовых автомобилей перед Керченской переправой в Темрюкском районе связан с тем, что работу паромов приостановили 16 апреля с 16:00 из-за ухудшения погодных условий в проливе.

Сейчас на специальной накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 грузовиков. В основном это машины, которые везут в Крым товары первой необходимости и продукты питания. Остальные накопительные парковки в регионе находятся в резерве.

На стоянке в Ильиче работают волонтеры, которые выдают пропуска для погрузки на паромы, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

С 9 октября по 16 апреля через Керченский пролив в обе стороны паромы перевезли 102,5 тыс. грузовых автомобилей, 127,7 тыс. пассажиров и 12,8 тыс. железнодорожных вагонов.

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