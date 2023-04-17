Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Очередь грузовиков перед Керченской переправой в Краснодарском крае выросла до 136 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-gruzovikov-pered-kerchenskoj-perepravoj-v-krasnodarskom-krae-vyrosla-do-136-mashin
Очередь грузовиков перед Керченской переправой в Краснодарском крае выросла до 136 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рост очереди грузовых автомобилей перед Керченской переправой в Темрюкском районе связан с тем, что работу паромов приостановили 16 апреля с 16:00 из-за ухудшения погодных условий в проливе.

Сейчас на специальной накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 грузовиков. В основном это машины, которые везут в Крым товары первой необходимости и продукты питания. Остальные накопительные парковки в регионе находятся в резерве.

На стоянке в Ильиче работают волонтеры, которые выдают пропуска для погрузки на паромы, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

С 9 октября по 16 апреля через Керченский пролив в обе стороны паромы перевезли 102,5 тыс. грузовых автомобилей, 127,7 тыс. пассажиров и 12,8 тыс. железнодорожных вагонов.

Читайте также: Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста.

Статьи
Можно ли умереть от похмелья: возможные причины
Можно ли умереть от похмелья: возможные причины
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отопительный сезон завершается в Краснодаре
  2. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
  3. Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
  4. Концерт группы Shortparis отменили в Краснодаре
  5. В Краснодарском крае стартовало голосование по выбору зеленых зон для благоустройства
  6. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях