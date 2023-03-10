Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта во время пресс-конференции в Симферополе. Он отметил, что над восстановлением железнодорожной части Крымского моста трудятся рабочие со всей страны.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстановительные работы на ж/д части Крымского моста планируют завершить в июле.

«Все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока», — сказал Аксенов.

Он отметил, что не может дать гарантий по досрочному завершению ремонта на железнодорожной части Крымского моста, но при этом подчеркнул, что какие-либо причин для затягивания работ нет, сообщает РИА «Новости».

«Пока, к сожалению, к нам добраться можно только поездом. При этом мы уже на этот сезон увеличиваем на пять пар количество поездов, которые ходят по ряду направлений, в том числе в Москву и Санкт-Петербург», — добавил Аксенов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Пролет после сборки в Керчи доставили к мосту с помощью двух барж и подняли на высоту 27 м, работы заняли два дня.