Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aksenov-sprognoziroval-dosrochnoe-zavershenie-remonta-zheleznodorozhnoj-chasti-krymskogo-mosta
Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
Фото hse.ru

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта во время пресс-конференции в Симферополе. Он отметил, что над восстановлением железнодорожной части Крымского моста трудятся рабочие со всей страны.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстановительные работы на ж/д части Крымского моста планируют завершить в июле.

«Все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока», — сказал Аксенов.

Он отметил, что не может дать гарантий по досрочному завершению ремонта на железнодорожной части Крымского моста, но при этом подчеркнул, что какие-либо причин для затягивания работ нет, сообщает РИА «Новости».

«Пока, к сожалению, к нам добраться можно только поездом. При этом мы уже на этот сезон увеличиваем на пять пар количество поездов, которые ходят по ряду направлений, в том числе в Москву и Санкт-Петербург», — добавил Аксенов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Пролет после сборки в Керчи доставили к мосту с помощью двух барж и подняли на высоту 27 м, работы заняли два дня.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
  2. Спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
  5. Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске
  6. Более 61 тыс. человек оформили Fan ID в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях