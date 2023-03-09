На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
Общество
09.03.2023 13:23
Об этом 9 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста продолжаются после открытия автомобильной части. Пролет после сборки в Керчи доставили к мосту с помощью двух барж и подняли на высоту 27 м, работы заняли два дня.
«Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения. Все работы идут по графику. На объекте работают 260 человек и 29 единиц техники», — написал Марат Хуснуллин в Telegram.
Читайте также: на Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков.
Популярные новости
- Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
- В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль
- В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
- Во время утреннего пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина
- На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
- Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России