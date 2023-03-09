На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части

Об этом 9 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста продолжаются после открытия автомобильной части. Пролет после сборки в Керчи доставили к мосту с помощью двух барж и подняли на высоту 27 м, работы заняли два дня.

«Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет. Рассчитываем уложиться до конца апреля. После чего можно будет переходить к устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути, монтажу инженерных систем и освещения. Все работы идут по графику. На объекте работают 260 человек и 29 единиц техники», — написал Марат Хуснуллин в Telegram.

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