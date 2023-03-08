На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
Об этом сообщил замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Он отметил, что возможность восстановления движения пустых грузовых автомобилей через Крымский мост рассматривают на федеральном уровне.
«Есть комиссия, которую возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ожидаем результаты рассмотрения», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что движение остальных грузовых автомобилей в Крым будут осуществлять через Керченскую паромную переправу до особого распоряжения властей. По его мнению, паромы в Керченском проливе должны будут продолжить работу и после полного восстановления движения транспорта через Крымский мост.
Лукашенко добавил, что к началу активного туристического сезона количество пунктов досмотра на Крымском мосту увеличат. По его словам, пропускная способность моста заметно увеличилась после открытия его левой стороны. Транспортные потоки между Крымом и Краснодарским краем разделены, а процедуры досмотра автомобилей проходят быстрее, сообщает ТАСС.
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