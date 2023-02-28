Власти Крыма к лету планируют увеличить пропускную способность Крымского моста

Власти полуострова начали прорабатывать сценарий, чтобы запустить многополосный досмотр на мосту к летнему туристическому сезону.

По словам президента РСТ Ильи Уманского, Крым ожидает летом большое количество туристов.

«В Крыму курортный сезон будет по причине того, что больше некуда: Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону. При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост», — сказал глава РСТ.

По словам эксперта, власти полуострова начали прорабатывать сценарий, чтобы запустить многополосный досмотр и обеспечить максимальный пропускную способность. Уманский добавил, что сейчас на Крымском мосту на досмотр автомобиля уходит много времени. По его словам, он сам недавно ехал в Крым через мост, на въезде на мост пришлось простоять 1,5 часа в пробке. Эксперт отметил, что из-за этого прогнозировать скорость пересечения моста в пик летнего сезона пока что сложно, сообщает РИА «Новости».

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