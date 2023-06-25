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Работу авто- и железнодорожных вокзалов возобновили в штатном режиме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-avto-i-zheleznodorozhnyh-vokzalov-vozobnovili-v-shtatnom-rezhime
Работу авто- и железнодорожных вокзалов возобновили в штатном режиме
Фото freepik.com

Об этом 25 июня сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

«Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что работа авто- и железнодорожных вокзалов идет в режиме выходного дня.

«В воскресенье люди возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных (студенты, дачники и т. д)», — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог.

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