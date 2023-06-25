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Техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tehnika-chvk-vagner-v-rostove-na-donu-povredila-bolee-10-tys-kv-metrov-dorog
Техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог
Фото t.me/logvinenko_rnd

Об этом 25 июня сообщил мэр Алексей Логвиненко.

«После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский», — написал глава Ростова-на-Дону в Telegram.

Он отметил, что рабочие бригады 25 июня приступят к устранению повреждений.

«Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня. Территорию вокруг здания штаба ЮВО коммунальщики привели в порядок. Вчерашние события не сказались на работе коммунальных служб. Техника и дворники работали по своему привычному графику. К уборке в городе приступили в 5 утра», — уточнил мэр.

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