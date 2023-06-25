Отмена уголовного дела против Пригожина, Лукашенко – посредник в переговорах: главное из заявлений Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о действиях и принятых решениях властей в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер».
— Уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено
«Он (Пригожин) уйдет в Беларусь», — добавил Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что ему неизвестно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.
— Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил как посредник в переговорах
«Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет», — рассказал Песков.
При этом он отметил, что Лукашенко сам предложил российским властям выступить в качестве посредника в переговорах, это было согласовано с Владимиром Путиным.
Также Дмитрий Песков отметил, что посреднические усилия Александра Лукашенко помогли избежать кровопролития и столкновений с непредсказуемыми результатами.
«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами», — цитирует пресс-секретаря президента РФ RT.
— Путин гарантирует Пригожину возможность уехать в Белоруссию
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — рассказал Песков.
— Мятеж не повлияет на ход СВО
По словам Пескова, российские бойцы на передней линии «проявляют героизм и весьма эффективно отражают контрнаступление ВСУ».
«И операция будет продолжаться», — сказал он.
— Власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер», принимавших участие в попытке мятежа
«Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте», — уточнил Дмитрий Песков.
Кроме того, бойцы ЧВК, которые не участвовали в попытке мятежа, в дальнейшем смогут подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня начали освобождать территорию.