Отмена уголовного дела против Пригожина, Лукашенко – посредник в переговорах: главное из заявлений Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о действиях и принятых решениях властей в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер».

— Уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено

«Он (Пригожин) уйдет в Беларусь», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что ему неизвестно, кем будет работать Пригожин в Белоруссии.

— Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил как посредник в переговорах

«Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет», — рассказал Песков.

При этом он отметил, что Лукашенко сам предложил российским властям выступить в качестве посредника в переговорах, это было согласовано с Владимиром Путиным.

Также Дмитрий Песков отметил, что посреднические усилия Александра Лукашенко помогли избежать кровопролития и столкновений с непредсказуемыми результатами.

«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами», — цитирует пресс-секретаря президента РФ RT.

— Путин гарантирует Пригожину возможность уехать в Белоруссию

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — рассказал Песков.

— Мятеж не повлияет на ход СВО

По словам Пескова, российские бойцы на передней линии «проявляют героизм и весьма эффективно отражают контрнаступление ВСУ».

«И операция будет продолжаться», — сказал он.

— Власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер», принимавших участие в попытке мятежа

«Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте», — уточнил Дмитрий Песков.

Кроме того, бойцы ЧВК, которые не участвовали в попытке мятежа, в дальнейшем смогут подписать контракты с Министерством обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня начали освобождать территорию.