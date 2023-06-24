Захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» начали освобождать территорию

После получения приказа от руководства формирования ЧВК «Вагнер», которые с раннего утра 24 июня захватили несколько зданий и улиц в центре и на окраинах Ростова-на-Дону начали собираться в обратный путь.

Очевидцы сообщают, что “музыканты” начали погрузку вооружения, боекомплектов и прочего снаряжения по своим автомобилям и начали готовиться покинуть областной центр.

Сейчас обстановка у штаба Южного военного округа нормализовалась. Ростовчане, которых ранее попросили покинуть двухкилометровую зону вокруг захваченного здания, стали возвращаться на окружающие улицы. Многие из зевак фотографируются с уходящими вагнеровцовами и снимают видео для соцсетей.

В эти минуты бойцы ЧВК «Вагнер» заводят бронемашины и танки, возвращают в грузовики нетронутые боекомплекты. Местные жители, которые целый день с тревогой следили за развитием ситуации и с не меньшей тревогой ждали грядущую ночь, смогли с облегчением выдохнуть.

На фасаде стадиона «Ростов Арена», который был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года, включилась бегущая строка: «Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего Президента!».

Завтра на улицы Ростова-на-Дону должны выйти бригады местных коммунальщиков, которым в ближайшие недели предстоит ликвидировать урон, который за целый день нанесли областному центру фортификационные работы “вагнеровцев”, гусеницы и колеса их бронетехники, а также предупредительная стрельба боевыми патронами.

Читайте также: Колонны ЧВК «Вагнер» остановят движение по территории России после переговоров Лукашенко и Пригожина.