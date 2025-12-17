Работу аэропорта Краснодара ограничили из-за беспилотной опасности

Дополнительные ограничения в воздушной гавани краевого центра ввели ночью 17 декабря.

Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале в 1:33.

«Введены дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. В связи с этим ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» в регионе не отменят. В этом случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Обновление:

Ограничения в аэропорту Краснодара сняли 17 декабря около 7:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в крае объявили поздним вечером 16 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили во вторник около 23:30.

Ночью 17 декабря над Краснодарским краем сбили украинские беспилотники. Обломки БПЛА упали на территории Славянского района. В результате падения фрагментов дронов пострадали два человека. Повреждения получили не менее пяти частных домов. Обломки сбитых беспилотников также обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе.

