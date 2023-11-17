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Рабочие восстанавливают затопленный проезд к хутору Городок в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabochie-vosstanavlivayut-zatoplennyj-proezd-k-hutoru-gorodok-v-apsheronskom-rajone
Видео канала «Кубань 24»

Глава хутора Городок Михаил Усов лично контролирует ситуацию в зоне ЧП.

Сейчас установилась солнечная погода и уровень воды в реке Кура снизился. После непогоды рабочие сразу же приступили к восстановлению временной переправы и проезда между станицей Куринской и хутором Городок. Объездных путей здесь нет.

По данным синоптиков, сильные дожди и ветер могут вернуться в поселение в ближайшие выходные, что грозит новыми подтоплениями.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей подтопленного хутора Городок перевозили спецтехникой по временному мосту. После того, как в хуторе затопило временные переправы через реку, местные жители забеспокоились о том, что их населенный пункт оказался отрезан от цивилизации.

В ближайшие дни в регионе все еще действует штормовое предупреждение. Жителей и гостей края призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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