Пятикилометровая пробка перед Крымским мостом удерживает позиции утром 31 декабря

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка почти в 5 км перед Крымским мостом утром 31 декабря не стала намного меньше. Водителей предупреждают, что проезд через мост займет несколько часов в связи с работой пунктов досмотра.

Всю прошедшую ночь на Крымском мосту работали волонтеры. Они помогали и раздавали воду водителям и пассажирам в очереди на проезд и досмотр, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников. Затор спровоцировали усиление мер безопасности перед Новым годом и возросший транспортный поток.