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Пятикилометровая пробка перед Крымским мостом удерживает позиции утром 31 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyatikilometrovaya-probka-pered-krymskim-mostom-uderzhivaet-pozitsii-utrom-31-dekabrya
Пятикилометровая пробка перед Крымским мостом удерживает позиции утром 31 декабря
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка почти в 5 км перед Крымским мостом утром 31 декабря не стала намного меньше. Водителей предупреждают, что проезд через мост займет несколько часов в связи с работой пунктов досмотра. 

Всю прошедшую ночь на Крымском мосту работали волонтеры. Они помогали и раздавали воду водителям и пассажирам в очереди на проезд и досмотр, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Скриншот сервис «Яндекс Карты»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников. Затор спровоцировали усиление мер безопасности перед Новым годом и возросший транспортный поток.

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