Усиление мер безопасности перед Новым годом спровоцировало заторы на Крымском мосту

На предновогодние пробки перед Крымским мостом пожаловались пользователи соцсетей.

Затор образовался из-за усиления необходимых мер безопасности: все автомобили тщательно досматривают и проверяют с помощью рентгена.

«Перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка. Люди стоят в очереди с самого утра», — написали очевидцы в Telegram.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, 30 декабря в 8:00 протяженность пробки составляла порядка 3 км. В настоящее время своей очереди на проезд ожидают около 1 тыс. 200 машин. Проезд займет несколько часов.

Пробка на мосту не стала неожиданностью — об увеличении транспортного потока и ужесточении мер безопасности краевой оперштаб предупреждал 29 декабря. Водителям рекомендовали заложить время на прохождение обязательного досмотра, подготовить документы. Тщательное обследование транспорта, въезжающего на мост, необходимо в целях антитеррористической безопасности.

Действующие решения и меры, введенные на период ремонта моста, размещены на сайте Минтранса РФ. Также там указаны все альтернативные маршруты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», транспортный поток на Крымском мосту не спадет в ближайшие 1,5 недели. Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами.