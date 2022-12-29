Жителей Кубани предупредили о возможных пробках к Крымскому мосту во время новогодних праздников

По данным краевого оперштаба, в ближайшие 1,5 недели на Крымском мосту ожидается увеличение транспортного потока.

В связи с этим при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников водителей просят учитывать возможные пробки и заложить время на прохождение обязательного досмотра.

На время ремонта моста были введены меры, информация о которых размещена на сайте Минтранса. Водители могут воспользоваться альтернативными маршрутами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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