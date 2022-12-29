Хуснуллин: восстановление Крымского моста могут закончить досрочно
Общество
29.12.2022 15:54
По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ремонт на Крымском мосту идет с опережением графика.
При этом он подчеркнул, что скорость восстановления зависит от погоды, но темп работы сбавлять не планируют.
«Сегодня могу сказать, у нас конец марта плановый срок. По состоянию на сегодняшний день, мы идем с опережением на несколько дней», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что сейчас на мосту ведут демонтаж поврежденных пролетов на левой части. В ФКУ «Упродор «Тамань» проводят укрупнительную сборку новых пролетов. Ремонт левой части моста проведут по аналогии с правой, сообщает «Интерфакс».
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