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Хуснуллин: восстановление Крымского моста могут закончить досрочно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/husnullin-vosstanovlenie-krymskogo-mosta-mogut-zakonchit-dosrochno
Хуснуллин: восстановление Крымского моста могут закончить досрочно
Фото laspi.ru

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ремонт на Крымском мосту идет с опережением графика.

При этом он подчеркнул, что скорость восстановления зависит от погоды, но темп работы сбавлять не планируют.

«Сегодня могу сказать, у нас конец марта плановый срок. По состоянию на сегодняшний день, мы идем с опережением на несколько дней», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что сейчас на мосту ведут демонтаж поврежденных пролетов на левой части. В ФКУ «Упродор «Тамань» проводят укрупнительную сборку новых пролетов. Ремонт левой части моста проведут по аналогии с правой, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: движение грузовиков на Крымском мосту планируют возобновить в марте.

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