Движение грузовиков на Крымском мосту планируют возобновить в марте

Об этом 28 декабря рассказал председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет».

«Что касается проезда по мосту большегрузов, то к весне, к марту, должны восстановить работу Крымского моста, и поедут. С точки зрения проезда грузовых автомобилей эта ситуация будет разрешена к марту», — сообщил Гоцанюк.

Политик отметил, что через Керченскую паромную переправу ежедневно проходят около 600-700 грузовых автомобилей. Кроме того, большегрузы могут проехать в Крым из Ростовской области по маршруту через новые регионы России, сообщает ТАСС.

Движение грузовиков на Крымском мосту временно запретили после теракта, который произошел 8 октября. Автомобильная часть моста оказалась повреждена. Рабочие активно занимаются восстановлением деформированных пролетов.

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