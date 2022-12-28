Очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае нет

На перехватывающей парковке в поселке Ильич работает столовая, есть пункт обогрева, дежурят два волонтера.

По данным на 28 декабря, очереди на погрузку на паромы со стороны Кубани нет. По направлению к Крымскому мосту все существующие накопительные площадки вывели в резерв.

За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 278 машин и 324 пассажира. За все время с 9 октября по 28 декабря в порт «Керчь» паромы перевезли более 17 тыс. машин и 24,2 тыс. пассажиров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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