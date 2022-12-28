На Крымском мосту перед Новым годом ускорят досмотр автомобилей
Общество
28.12.2022 09:39
С 29 по 31 декабря со стороны Краснодарского края досмотр при въезде на Крымский мост ускорят из-за прогнозируемого увеличения трафика.
Сейчас движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Для более быстрого прохождения машин в Темрюкском районе увеличат количество сотрудников и пунктов досмотра.
Власти предложили информировать жителей Краснодарского края и Крыма о более комфортном прохождении досмотра через интернет, СМИ и радио, сообщает пресс-служба минкурортов Крыма.
Читайте также: грузовым автомобилям добраться на полуостров можно через паромную переправу или альтернативный наземный маршрут. Он проходит через через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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