Пять видов спорта, с которыми справится любой пенсионер

Выход на пенсию — отличная возможность найти вид физической активности себе по душе. Спорт для пенсионера — не только здоровье, это еще и бодрость духа, приподнятое настроение и новые социальные связи. Главные помнить и соблюдать основные принципы — безопасность, умеренность и удовольствие.

Есть, как минимум пять видов спорта, которые идеально подойдут пенсионерам любого возраста и с которыми большинство людей почтенного возраста действительно справится легко и непринужденно.

Скандинавская ходьба

Видели людей в парках, скверах и на улицах, бодро прогуливающихся с «лыжными» палками в руках? Когда-то они вызывали улыбки и недоумение, а сейчас скандинавская ходьба признана серьезным видом спорта. Она требует концентрации, выносливости, силы воли. Но и результат того стоит.

Это, пожалуй, самый популярный и доступный вид активности для пенсионеров. Скандинавская ходьба заставляет работать до 90% мышц тела. В ней участвуют и руки, и ноги, и корпус. Но при этом, благодаря опоре на палки, она щадит суставы.

Скандинавская ходьба положительно влияет на работу сердца и легких, укрепляет мышцы спины, помогает в борьбе с остеохондрозом, повышает координацию и чувство равновесия.

Начать заниматься этим видом спорта несложно. В магазине спортивных товаров приобретаются палки подходящего размера и удобная тренировочная форма. Остается только освоить несложную технику шага. Это можно сделать самостоятельно, посмотрев уроки в интернете или найти группы единомышленников в любом городском парке. Имейте в виду, что длина палок рассчитывается как рост умноженный на 0,66 или 0,68.

Плавание и аквааэробика

Тело человека в воде становится легче. Это снимает нагрузку с суставов и позвоночника, а значит занятия в бассейне идеально подходят тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, лишним весом или варикозом. Среди пенсионеров эти заболевания, к сожалению, не редкость.

Плавание и аквааэробика не дают ударные нагрузки на сердечно-сосудистую систему, активизирует кровообращение, укрепляют все группы мышц, особенно спины и плечевого пояса. Начать нужно с того, что первым делом записаться в бассейн. Скорее всего у вас будет возможность просто плавать в удобном темпе. Или можно будет присоединиться к группе аквааэробики для пенсионеров. Занятия под руководством тренера — это всегда весело и эффективно.

Йога и стретчинг

Если вас пугает слово «стретчинг», называйте его просто растяжка. Эти занятия не требуют резких движений, большой выносливости и силовых нагрузок.

Существуют современные комплексы упражнений растяжки и йоги, специально адаптированные для людей в возрасте. Они направлены на улучшение гибкости суставов и эластичности связок. Заодно снижают уровень стресса, учат расслаблению и контролю над дыханием, нормализуют давление и улучшают сон. Можно найти группу «Йога для старшего возраста» или заниматься по видео урокам. Главное — прислушиваться к своим ощущениям, слышать свое тело и не перенапрягаться.

Велоспорт

Если нет возможности или желания колесить по дорогам на велосипеде — велотренажер станет адекватной альтернативой. Он обеспечит ту же самую циклическую работу мышц, при минимальной ударной нагрузке на колени и суставы. Велоспорт тренирует сердце и сосуды, укрепляет мышцы ног и ягодиц, помогает контролировать вес. И, конечно же поднимает настроение.

Особенно — при катании на природе.

Выбирайте удобный велосипед с низкой или открытой рамой, через которую легко перешагнуть и начинайте с коротких прогулок по 20-30 минут в парке или на велодорожках

Пинг-понг

Настольный теннис — это не только физическая, но и прекрасная умственная нагрузка. Он сохраняет и развивает реакцию, координацию и позволяет применять тактическое мышление, приобретенное за долгие предпенсионные годы.

При невысоком темпе игры, настольный теннис постоянно держит вас в тонусе, тренирует зрительный аппарат и скорость реакции. Улучшает координацию и мелкую моторику. Найти секцию или клуб по интересам, можно в спортивных комплексах или во дворе своего дома. Кроме ракетки и шарика нужно только желание быть активным и не бояться новых знакомств.

Перед стартом

Прежде чем начать любые тренировки, обязательно проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с вашим терапевтом. Он подскажет, что можно, что нельзя, на что обратить внимание и какие нагрузки вам противопоказаны.

В пенсионном возрасте, впрочем, как и в любом другом, важна не интенсивность занятий, а их регулярность. Лучше заниматься по 30 минут 3-4 раза в неделю, чем один раз до полного изнеможения.

Понятно, что в пенсионном возрасте речь о мировых рекордах не идет, но личные достижения никто не отменял. Главное — найти тот вид активности, что будет приносить радость. Спорт в пенсионном возрасте это про удовольствие, а не про обязанность и медицинские показания. Только так он станет неотъемлемой, приятной и полезной частью жизни пожилого человека.

