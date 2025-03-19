Пять советов, как восстановить липидный барьер кожи лица

Сухая стянутая кожа, раздражения, тусклый цвет и воспаления — все это может говорить о нарушении липидного слоя кожи. Что с этим делать?

Липидный барьер или липидная мантия — это верхний слой эпидермиса, который защищает кожу от бактерий и потери влаги. Именно поэтому косметологи не рекомендуют умываться «до скрипа» и бесконечно отшелушивать кожу агрессивными средствами. Но и слишком плотный верхний слой из мертвых клеток и кожного сала — не дополнительная защита, а причина появления воспалений и тусклого цвета лица. То есть для сохранения липидной мантии приходится постоянно балансировать между очищением и поддержкой естественного защитного барьера. Но баланс удержать очень непросто, потому с повреждениями липидного барьера мы сталкиваемся очень часто.

Как понять, что липидный барьер нарушен

Самый яркий признак — ощущение стянутости кожи после умывания. Если, умывшись, вы чувствуете, что кожа как будто натянулась, это не лифтинг-эффект, это ваше лицо кричит от ужаса, ведь оно осталось абсолютно беззащитным.

Также о нарушении липидного барьера могут говорить повышенная чувствительность к привычной косметике, покраснения, высыпания, жирный блеск и шелушения.

Липидный барьер способен восстановиться самостоятельно, для этого, в среднем, требуется 28 дней. Но способность к самовосстановлению не означает, что вам можно сложить ручки на животике и ждать, пока организм все сделает за вас. Коже нужно помочь.

Избавьтесь от вредных привычек и питайтесь правильно

То, что курение и алкоголь убивают вашу кожу, — давно не новость. Если хотите вернуть липидный барьер и защитить лицо, придется отказаться от перекуров (даже рядом с курильщиками не стойте) и пивка по пятницам. Также нужно будет наладить режим сна и обеспечить организм пищей с достаточным количеством животных и растительных жиров.

Не отшелушивайте кожу

Даже если лицо шелушится, придется потерпеть. На время восстановления липидного барьера держитесь подальше от скрабов (да и после восстановления к скрабам лучше не возвращаться), пилингов, щеточек, любых эксфолиантов и даже «мягких» скаток. Дайте коже прийти в себя.

Раздражители, вон отсюда!

Любые средства, которые вызывают дискомфорт (даже легкое покалывание), использовать нельзя. Даже если этот крем с вами всю жизнь, и вы считаете его лучшим изобретением человечества. Кожа раздражена — крем покидает ваш дом. Откажитесь от кислот и ретиноидов, от косметики с эфирными маслами и сильными отдушками. Средства для ухода должны иметь очень мягкие составы и легкие текстуры.

Увлажняйте кожу

Кожа, лишившаяся защитного липидного барьера, теряет влагу гораздо быстрее. Следовательно, ей требуется постоянное и интенсивное увлажнение. Увлажнять нужно не только снаружи, но и изнутри. Не забывайте пить достаточно воды! Снаружи стоит применять средства с компонентами, удерживающими влагу и препятствующими ее потере. Это гиалуроновая кислота, сквалан, церамиды, ниацинамид, экстракт алоэ вера.

Защищайте кожу от солнца

Санскрин нужно использовать в любой сезон и при любой погоде, даже если с липидной мантией все в порядке. Фотостарение, увы, — не миф. Даже если небо в тучах, солнцезащитные кремы, мисты или стики всегда должны быть под рукой. А уж если липидный барьер поврежден, ультрафиолет начинает «бить» вас по лицу с удвоенной силой. Не пренебрегайте защитой и помните, что spf 20 — это недостаточно.

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