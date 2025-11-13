Главные правила ухода за возрастной кожей зимой

Зима — нелегкое испытание для любой кожи. Даже совсем юные, еще не знающие, что такое недостаток коллагена или чрезмерная сухость, в холодное время года сталкиваются с неприятными изменениями. Что уж говорить о взрослых… А вот все-таки поговорим!

Зрелая кожа уже имеет признаки возрастных изменений. Сухость, снижение тургора, пигментация, тусклость и морщинки — время неумолимо, и еще не придумали средства, чтобы повернуть его вспять. Мы в силах лишь замедлить возрастные изменения и поддержать свою кожу. Зимний уход кардинально отличается от любого другого, и те средства, которые работали летом, лучше отложить. Но, прежде чем начать разговор о косметике и косметологии, напомним базовые правила поддержки кожи изнутри.

Питьевой режим — то, о чем все знают, но далеко не все соблюдают. О том, как рассчитать свою норму воды мы рассказывали здесь. Важно помнить, что пить нужно именно воду, а не кофе, чай или газировку (даже если она без сахара). Избыток кофеина может привести к обезвоживанию, а для возрастной кожи это губительно. Кроме того, с возрастом у многих возникают проблемы со сном, а кофеин их усиливает. Недостаток сна или некачественный сон — равно серое лицо, круги под глазами и потеря упругости кожи. Также для поддержания водного баланса стоит приобрести увлажнитель воздуха. Зимой он особенно необходим — горячие батареи сушат воздух.

Правильное питание — еще один кит, на котором держится здоровье и красота кожи. Ешьте больше белка, минимизируйте сахар (главный враг коллагена), добавьте в рацион полезную клетчатку, свежие фрукты, овощи, злаки, орехи и, конечно, богатую омега-3 рыбу. После консультации с врачом, можно добавить витамины. А коллаген — и без врача можно и нужно принимать. Он поддержит не только кожу, ногти и волосы, но и суставы.

Правильное постельное белье. Внезапно? Да мы сами не ожидали, что придется лезть к вам в постель, но без этого никак. Для начала заведите себе подходящую именно вам ортопедическую подушку и научитесь спать так, чтобы не мять об нее лицо. Далее — наволочка, простыня, пододеяльник — все, что касается вашей кожи, должно быть из натуральных тканей. В идеале наволочка должна быть шелковой. Дорого, не спорим, но лучше один раз переплатить, чем каждую ночь формировать заломы на лице. Ну и очевидное — постельное белье необходимо менять каждые три-четыре дня.

Минус вредные привычки. Курение, алкоголь, отсутствие режима дня и физической активности — все это отражается на состоянии кожи. Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь, пока окончательно не превратились в курагу. Ну а теперь — про баночки и процедуры.

Домашний уход

Что вредит коже зимой? Морозный воздух и ветер на улице и горячие батареи в помещении. Следовательно, наша задача обеспечить кожу влагой и питанием, а также защитить от неблагоприятных внешних факторов.

Первое, что мы сделаем, — уберем все средства с активными и агрессивными компонентами. Ну или хотя бы сведем использование тех же кислот к минимуму. В идеале использовать такие средства вечером накануне того дня, когда вы не собираетесь выходить из дома. Ну, или просто вечером, а на улицу — под толстым слоем spf.

Очищение кожи должно быть максимально мягким и щадящим. Средства выбираем без сульфатов, с нежной кремовой текстурой. Если кожа позволяет — можно с маслами. Если от масел поры забиваются и возникают воспаления — не рискуйте.

Гоммажи и эксфолианты зимой не запрещены, если, конечно, на коже нет повреждений или воспалений. Но использовать их стоит не чаще раза в неделю. Если есть возможность сократить применение до раза в две недели — идеально. Частицы в этих средствах должны быть очень мелкими. Тереть лицо так, будто вы надеетесь, удалив верхний слой, найти промокод на скидку, не стоит — ничего не выиграете, мы проверяли.

Сыворотки, тонеры и кремы ищите с гиалуроновой кислотой, витамином С, витамином Е, ниацинамидом и антиоксидантами. Если кожа склонна к обветриванию и шелушению, может пригодиться пантенол. Помните, что текстуры на зиму должны быть более плотными, чем летом. Не забывайте про крем для рук и бальзамы для губ — они без ухода и защиты тоже страдают и стареют.

Маски для лица, без которых вы, возможно, прекрасно обходились летом и влажной теплой осенью (лучшее время для кожи), снова должны появиться в вашей бьюти-рутине. Коллаген, экстракты алоэ, женьшеня, центеллы, нони, граната, коэнзим Q10 — ваши верные друзья. Маски можно делать два раза в неделю, главное — не передержать.

Не забывайте про защиту от солнца. Даже если вам кажется, что все вокруг серое и солнца вы не видите, оно вас видит точно. И ультрафиолет ускоряет появление морщин не хуже, чем летом.

Профессиональный уход

Что можно и нужно делать зимой в кабинете косметолога? Жаловаться на жизнь. Извините, мы должны были это сказать. А если серьезно, то в топе зимних процедур — биоревитализация, мезотерапия, лазерные процедуры и фототерапия, RF-лифтинг. Пилинги тоже можно, но после них придется особенно тщательно защищать кожу. Ну и, конечно, можно ботокс, инъекции коллагена, массажи и маски, как и в любой другой сезон. Важно: любые процедуры у косметолога можно делать только если у вас нет противопоказаний и человек, который прикасается к вашему лицу, действительно врач с образованием, лицензией и опытом.

