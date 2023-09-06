ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

По данным Минобороны, 5 сентября около 23:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник сбит над Навлинским районом региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 сентября средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Истринским районом Московской области. Еще два беспилотника перехвалили над Тверской и Калужской областями. Позже еще один БПЛА сбили над Крымом.