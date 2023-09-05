Три украинских беспилотника сбили над Московской, Тверской и Калужской областями

По данным Минобороны РФ, утром 5 сентября были пресечены несколько попыток террористических атак украинскими беспилотниками самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Истринским районом Московской области. Еще два беспилотника перехвалили над Тверской и Калужской областями, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

В московских аэропортах были задержаны почти 50 рейсов на вылет и прилет, еще 6 отменены. По данным на 5:45, в Домодедово задержаны были задержаны 6 рейсов, два отменены. Во Внуково задержаны 17 рейсов и 1 отменен. В Шереметьево задержаны 23 рейса. В Жуковском отменили три рейса.

К 6:40 московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково вновь начали принимать и отправлять самолеты, сообщает ТАСС.

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