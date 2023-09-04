Два украинских беспилотника сбили в Крыму и над Курской областью

Ночью 4 сентября ВСУ вновь попытались атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ночью самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных американских военных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, которые следовали в направлении мыса Таранкут в Крыму.

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