В Крыму сбили украинский беспилотник

По данным Минобороны РФ, утром 5 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Республикой Крым, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 сентября средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Истринским районом Московской области. Еще два беспилотника перехвалили над Тверской и Калужской областями.