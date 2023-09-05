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В Крыму сбили украинский беспилотник

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-sbili-ukrainskij-bespilotnik
В Крыму сбили украинский беспилотник
Фото t.me/mod_russia

По данным Минобороны РФ, утром 5 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Республикой Крым, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 5 сентября средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Истринским районом Московской области. Еще два беспилотника перехвалили над Тверской и Калужской областями.

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