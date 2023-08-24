Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Пригожина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Тверской области в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Особо глава государства отметил основателя «Группы Вагнера» Евгения Пригожина.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал с результатом не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности», — сказал Путин.

Президент добавил, что в Африке Пригожин занимался газом, нефтью, добывал драгоценные камни и металлы, и только вчера вернулся в Россию.

По его словам, первичные данные говорят о том, что в потерпевшем крушение самолете были сотрудники группы «Вагнер».

«Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», — заявил Путин.

Президент заверил, что расследование авиакатастрофы доведут до конца — следственный комитет уже начал предварительное расследование.

«Мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек: члены экипажа, а также семь пассажиров, среди которых был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли.