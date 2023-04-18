Путин съездил в Донбасс и посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток»
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в новые регионы страны посетил штаб «Днепр» на Херсонском направлении и штаб «Восток» в ЛНР.
В штабе «Днепр» Путин заслушал доклады командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Президент попросил военных высказаться о текущей обстановке на Херсонской и Запорожском направлениях.
«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка», — сказал Путин.
Он добавил, что Теплинский достаточно долго был на передовой и сделал очень обстоятельный доклад, который высоко оценили в Генштабе и Минобороны РФ.
Кроме того, президент посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где заслушал доклады об обстановке на данном направлении от генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров, сообщает РИА «Новости».
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