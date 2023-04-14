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Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-edinom-reestre-voennoobyazannyh-i-elektronnyh-povestkah
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 14 апреля. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в России будет создан единый реестр воинского учета. Повестки будут направляться военнообязанным в письменной форме, а также дублироваться в электронной. Считаться врученной повестка будет с момента размещения в личном кабинете «Госуслуг». Если повестка не вручена лично или в электронной форме, ее считают врученной через семь дней после размещения в реестре.

Кроме того, вводятся временные ограничения для уклонистов — если спустя 20 дней военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины, ему могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и регистрировать имущество, ограничить права на управление автомобилем, а также отказать в выдаче кредита.

Также подлежащие призыву граждане не смогут выехать из России со дня получения повестки до явки в военкомат. Если военнообязанный не получил повестку, в течение двух недель с начала следующего призыва он должен лично явиться в военкомат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Владимир Путин подписал закон о переводе на московское время новых регионов РФ.

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