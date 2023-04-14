Путин подписал закон о переводе на московское время новых регионов РФ
Политика
14.04.2023 21:04
Соответствующий закон 14 апреля подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области включены во вторую часовую зону — московское время, UTC+3.
Ранее на территории новых регионов действовало киевское время — UTC+2 в зимний период и UTC+3 — в летний. Однако после включения в состав России субъекты уже жили по московскому времени.
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
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