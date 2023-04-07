Путин поручил перенести празднование Дня молодежи
Общество
07.04.2023 20:33
Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам встречи со студентами вузов 7 апреля.
«Администрации президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Доклад первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко должен представить до 1 мая.
Кроме того, Владимир Путин также поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками. Ответственным за исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григория Гурова.
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