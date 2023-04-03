Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-fonda-podderzhki-uchastnikov-svo-i-semej-pogibshih-bojtsov
Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий документ 3 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и членов их семей, постановляю: считать целесообразным создание госфонда поддержки участников специальной военной операции — «Защитники Отечества», — говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно документу, учредителем фонда поддержки участников СВО является Правительство России. Деятельность организации будут вести за счет средств федерального бюджета и добровольных взносов.

Фонд «Защитники Отечества» будет помогать ветеранам специальной военной операции и добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поручил до конца года открыть во всех регионах РФ отделения Фонда поддержки участников СВО.

Статьи
Кровоточат десна: как лечить и причины
Кровоточат десна: как лечить и причины
20 слов, которых нет в русском языке, но люди упорно их говорят и пишут
20 слов, которых нет в русском языке, но люди упорно их говорят и пишут
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. «Грустно от таких цен»: шеф-повар Константин Ивлев возмутился ценой на клубнику в Краснодаре
  3. В Сочи мужчина зарезал собаку своей сожительницы
  4. Робота-аватара для исследований космоса создают студенты и школьники из Курганинска
  5. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  6. Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
Прямой эфир
Мы в соцсетях