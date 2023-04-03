Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов

Соответствующий документ 3 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и членов их семей, постановляю: считать целесообразным создание госфонда поддержки участников специальной военной операции — «Защитники Отечества», — говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно документу, учредителем фонда поддержки участников СВО является Правительство России. Деятельность организации будут вести за счет средств федерального бюджета и добровольных взносов.

Фонд «Защитники Отечества» будет помогать ветеранам специальной военной операции и добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поручил до конца года открыть во всех регионах РФ отделения Фонда поддержки участников СВО.