Путин поручил до конца года открыть во всех регионах РФ отделения Фонда поддержки участников СВО
Об этом президент России Владимир Путин заявил 21 февраля во время послания Федеральному собранию. По его словам, семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом.
«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семья погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. Решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации. Помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии», — сказал Путин.
Он отметил, что важнейшей функцией фонда станет организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается. Он попросил правительство и комиссию Госсовета по социальным вопросам в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по работе Фонда.
По словам Путина, работа госфонда по поддержке участников СВО должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым — по принципу «одного окна», без бюрократии . При этом за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный работник-координатор.
«Обращаю внимание, уже в этом году структуры Фонда должны быть развернуты во всех регионах РФ», — подчеркнул президент.
Он добавил, что создание специального Фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти, и он ждет от всех федеральных ведомств, регионов и муниципалитетов и впредь оказание поддержки ветеранам, военным и их семьям.
«Владимир Владимирович Путин затронул вопрос поддержки участников СВО. Президент предложил создать государственный фонд, для персональной помощи семьям погибших военнослужащих. Безусловно, это правильное и важное решение», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что власти Кубани оказывают всю необходимую помощь родственникам мобилизованных и добровольцев. Ни одна семья не остается без внимания. За каждой закрепили сотрудника местной администрации. Родственникам участников специальной военной операции помогают с решением различных бытовых и личных вопросов.
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