Владимир Путин: семья — это союз мужчины и женщины
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе отметил, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе.
Священные тексты на Западе подвергаются сомнению, педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки, отметил глава государства.
«Как стало известно, англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Ну что тут скажешь, прости Господи, не ведают, что творят», — сказал президент.
Путин отметил, что государство не собирается вторгаться в частную жизнь, но семья — это союз мужчины и женщины.
«Запад может жить, как хочет, но хочется сказать — посмотрите священное писание, там все сказано, в том числе про семью», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент добавил, что Россия всегда будет защищать своих детей от деградации и вырождения.
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