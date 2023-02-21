Владимир Путин: семья — это союз мужчины и женщины

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе отметил, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе.

Священные тексты на Западе подвергаются сомнению, педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки, отметил глава государства.

«Как стало известно, англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Ну что тут скажешь, прости Господи, не ведают, что творят», — сказал президент.

Путин отметил, что государство не собирается вторгаться в частную жизнь, но семья — это союз мужчины и женщины.

«Запад может жить, как хочет, но хочется сказать — посмотрите священное писание, там все сказано, в том числе про семью», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что Россия всегда будет защищать своих детей от деградации и вырождения.

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