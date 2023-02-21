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Путин: Запад направил на оружие для Украины более 150 млрд долларов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zapad-napravil-na-oruzhie-dlya-ukrainy-bolee-150-mlrd-dollarov
Путин: Запад направил на оружие для Украины более 150 млрд долларов
Владимир Путин. Фото Сергея Савостьянова/ТАСС

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ сообщил, что поток денег от Запада для ВСУ не уменьшается.

Владимир Путин отметил, что Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием. При этом на помощь беднейшим странам за последние годы Запад направил лишь 60 млрд долларов.

«Где же разговоры о борьбе с бедностью? На кону стоят триллионы долларов и возможность и дальше обкрадывать всех, насаждая тоталитарные принципы», — подчеркнул Владимир Путин.

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