Путин: Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь
Президент РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.
Глава государства отметил, что выступает с посланием в сложное, рубежное для России время. Путин подчеркнул, что решение о проведении специальной военной операции было принято ради безопасности страны.
«Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством. Украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими», — сказал президент.
Путин заявил, что западные страны натаскивали офицеров украинских нацбатальонов и поставляли оружие. А Киев до СВО вел переговоры с Западом о поставках вооружений.
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