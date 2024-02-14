Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал федеральный закон о конфискации имущества за преступления против безопасности государства, призывы к экстремизму, а также за фейки о ВС РФ.

Закон опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, изымать могут недвижимость, средства, а также лишать почетных званий за деятельность, направленную против безопасности государства: госизмену, шпионаж, неисполнение приказа, дезертирство, организацию диверсий, призывы к экстремизму, возбуждение ненависти и вражды, дискредитацию армии, реабилитацию нацизма и другие преступления.

Теперь конфискация средств или имущества грозит за деятельность, которая направлена против безопасности России, дискредитацию и публичные оскорбления армии. Кроме того, конфискация распространяется на активы, которые получены таким образом, а также на орудия совершения преступления. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект о конфискации имущества за фейки об армии ранее приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.