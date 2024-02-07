Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Закон о конфискации имущества за фейки об армии одобрили в Совфеде

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakon-o-konfiskatsii-imushhestva-za-fejki-ob-armii-odobrili-v-sovfede
Закон о конфискации имущества за фейки об армии одобрили в Совфеде
Фото пресс-службы Совета Федерации РФ

Сенаторы Совета Федерации единогласно поддержали закон о конфискации имущества за антигосударственную деятельность и публичное оскорбление Вооруженных Сил России.

Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ введет механизм изъятия ценностей, денег и другого имущества за фейки о ВС РФ, а также если оно используется для финансирования любой деятельности, направленной против госбезопасности.

Конфискация остается не наказанием, а мерой воздействия, которая призвана предотвратить дальнейшие преступление и оказать «профилактическое воздействие», заявил первый зампред комитета Совфеда Владимир Полетаев.

«Возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности РФ», — цитирует Владимира Полетаева РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее закон о конфискации имущества за дискредитацию армии России приняли в Госдуме.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях