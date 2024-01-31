Госдума приняла закон о конфискации имущества за дискредитацию армии России

Закон, предусматривающий конфискацию имущества за антигосударственную деятельность и публичное оскорбление Вооруженных Сил России, депутаты Государственной Думы приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях.

По мнению парламентариев, это решение позволит наказывать тех, кто открыто выступает против своей страны. У них будут конфисковывать деньги и другие ценности.

«Абсолютное большинство выступает за введение наказания для предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, а также военных, участвующих в специальной военной операции», — цитирует председателя парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

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