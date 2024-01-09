В Краснодаре двоих приезжих мужчин оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Полицейские выявили в интернете видеоролик, на котором было запечатлено, как двое мужчин совершают публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Подозреваемых задержали, ими оказались двое приезжих в возрасте 45 и 50 лет. При задержании один из мужчин оказал сопротивление полицейским и попытался скрыться. Установили, что один из злоумышленников — иностранец, который нарушил миграционное законодательство.

В отношении одного из задержанных составили протоколы за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд назначил ему 10 суток административного ареста и 30 тыс. рублей штрафа.

Второго приезжего привлекли к административной ответственности за нарушение иностранцем правил въезда в РФ, ему назначили 35. тыс. рублей штрафа с выдворением за пределы страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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