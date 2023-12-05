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На стройке в Краснодаре поймали 20 мигрантов-нелегалов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-strojke-v-krasnodare-pojmali-20-migrantov-nelegalov
На стройке в Краснодаре поймали 20 мигрантов-нелегалов
Фото t.me/mvd_23

Нарушителей миграционного законодательства выявили правоохранители во время рейда по стройплощадкам краевой столицы.

По данным правоохранителей, с нарушением миграционного законодательства на стройобъекте работали 20 иностранцев: 16 жителей Узбекистана, двое — Таджикистана и двое — Казахстана.

За незаконную трудовую деятельности в РФ без патентов к ответственности привлекли 6 мигрантов. Еще троих иностранцев привлекли за нарушение режима пребывания в РФ. Им грозит штраф и выдворение из страны.

В отношении организации-работодателя составили 18 протоколов за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Также в отношении принимающей стороны проводят проверку по факту организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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